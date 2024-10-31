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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan Rafael Leao atağı! - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan Rafael Leao atağı!

        La Liga devi Barcelona, Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao'yu kadrosuna katmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 19:15 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:15
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        Barcelona'dan Rafael Leao atağı!
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        LaLiga'da ezeli rakibi Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Barcelona, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Barcelona, Milan'dan ayrılması gündemde olan Rafael Leao'nun durumunu yakından takip ediyor.

        Haberde, Barcelona'nın bu transferi öncelikli olarak gördüğü ve Başkan Joan Laporta'nın, Rafael Leao transferi için her şeyi yapmaya hazır olduğu belirtildi.

        LEAO MUTSUZ

        Öte yandan haberde, Rafael Leao'nun Milan'da ara ara yedek kalması sebebiyle mutsuz olduğu ve ayrılık fikrine eskiye oranla daha sıcak baktığı kaydedildi.

        25 yaşındaki Portekizi hücum oyuncusu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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