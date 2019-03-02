İspanya Kral Kupası’nda Barcelona, Real Madrid’i deplasmanda 3-0 yenip finale yükselirken, maçın sonucundan çok bir fotoğraf karesi konuşuldu... Luka Modric’in Messi’nin formasından çekerek durdurmaya çalıştığı o an sosyal medyada paylaşım

rekorları kırarken Barcelona da Türkçe Twitter hesabı üzerinden ezeli rakibine golü attı: “Messi’nin formasını online

dükkanımızdan almak çok daha kolay.”



El Clasico heyecanı bugün de ligde yaşanacak. Real Madrid, Barcelona ile saat saat 23.00’te Bernabeu’da karşılaşacak.

— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) March 1, 2019