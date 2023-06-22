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Barcelona'dan Real Madrid'e "ırkçılık" suçlaması

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Nijeryalı basketbolcusu James Nnaji'yi hedef aldığını iddia ettiği ırkçı hakaretlerden dolayı Real Madrid'i suçladı.

Barcelona'dan Real Madrid'e
AA

İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) play-off final serisinde dün akşam Real Madrid'e karşı oynadıkları maçta galip gelerek şampiyon olan Barcelona, karşılaşma öncesi yaşandığını ileri sürülen olaylardan dolayı yazılı açıklama yaptı.

Barcelona Kulübü, açıklamasında, maçın oynanacağı spor salonu giriş kapısında bekleyen bir grup Real Madridli taraftarın başta James Nnaji olmak üzere bazı basketbolculara ve teknik heyete sözlü saldırıda bulunduklarını, ayrıca ırkçı hakaretler yaptıklarını ileri sürerek, yaşananları kınadı.

Katalan kulübü, spor salonu girişinde yaşanan olayla ilgili ACB'den "sözlü veya ne türden olursa olsun ırkçı her türlü eyleme karşı kararlı ve örnek bir cevap vermesini beklediklerini" ifade etti.

Söz konusu olay Barselona'nın şampiyonluk kutlamaları sırasında da gündeme gelmiş, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius, basın toplantısında, "Maçtan önce James Nnaji'ye yönelik yapılanlar hakkında konuşmak istiyorum. Çok üzücü, olmaması gerekir. Vinicius konusunda çok fazla konuşulduğunu duydum ve şimdi burada olanlar hakkında konuşmalıyız. Çünkü bu olaylar artık bitmeli. Bu Real Madrid'in ve taraftarlarının değerlerine uymuyor. Real Madrid'den ya da Barcelona'dan değil, hangi takımdan olursa olsun bu olaylar olamaz. Bunu kontrol etmeliyiz ve buna karşı mücadele etmeliyiz. Bu, şampiyonluk unvanından daha önemli." açıklamasını yapmıştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 35. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçında, karşılaşmanın bir süre durmasına da neden olan Valencia tribünlerinden Vinicius'a yönelik ırkçı hakaretlerden sonra başta Brezilyalı futbolcu olmak üzere İspanyol futbolunda ırkçılık tartışmaları ülke ve dünya gündemine taşınmış, olaya karışan Valencialı 3 taraftar hakkında dava açılmıştı.

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