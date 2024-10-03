Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona'dan yıldız harekatı! Neymar ve Haaland gündemde - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan yıldız harekatı! Neymar ve Haaland gündemde

        Geçtiğimiz yaz transfer dönemini hareketsiz geçiren Barcelona, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Yıldız transferi yapmak isteyen Katalan devi, Erling Haaland ve Neymar'ı gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 15:53 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barça'dan Neymar ve Haaland harekatı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stadyum çalışmalarında sona yaklaşan ve Camp Nou'ya geri dönmek için gün sayan Barcelona'da gelecek sezonun kadro çalışmaları sürüyor.

        Katalan ekibi geride kalan yaz transfer döneminde sadece 2 transfer yaparken yeni sezonda yıldız bir ismin kadroya katılması planlanıyor.

        İLK HEDEF HAALAND

        İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde Barcelona'nın gelecek sezon için Erling Haaland'ı öncelik olarak belirlediği belirtildi.

        Pep Guardiola'nın olası ayrılığının da Barcelona'nın bu transfer için elini güçlendirebileceği kaydedildi.

        REKLAM

        İKİNCİ PLAN NEYMAR

        Haberde, Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı transfer etmeyi düşünebileceği aktarıldı.

        Suudi Arabsitan ekibi Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın 2026'daki Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi.

        Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından sahalara dönmeye hazıranıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu