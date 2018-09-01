Barcelona - Huesca maç önü

İspanya Primera Lig maçında Barcelona ile Huesca, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. 6 puanlı Barcelona 2. sırada bulunuyor, Huesca 4 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Barcelona, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Huesca, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 148 kodlu maçı oynayanlar; Barcelona galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 4.00, Huesca galibiyet oranı 3.75.

Barcelona önceki hafta Huesca mücadelesinde 8-1 kazandı.

Huesca, Barcelona karşılaşmaında 8-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Barcelona, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

Huesca, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huesca 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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