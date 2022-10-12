UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki dev maçta Barcelona ile Inter kozlarını paylaşıyor. Camp Nou'da oynanan mücadele Barcelona için gruptan çıkma şansını sürdürme adına kritik önem taşıyor.
40' Dembele
STAT: Camp Nou
HAKEM: Szymon Marciniak
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen
İLK 11'LER
BARCELONA: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Eric Garcia, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri, Dembele, Lewandowski, Raphinha
INTER: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez
Gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-1 mağlup eden Barça, ikinci mücadelesinde ise Bayern Münih'e deplasmanda 2-0 yenilmişti.
Inter ise ilk maçında Bayern Münih'e evinde 2-0 mağlup olurken, ikinci maçında Viktoria Plzen'i deplasmanda 2-0'lık skorla geçmişti.
Inter ile Barcelona arasında geçtiğimiz hafta Milano'da oynanan mücadeleyi ise İtalyan devi 1-0'lık skorla kazanmıştı. Inter'in galibiyet golünü milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu kaydetmişti.
Grupta 4. maçlar öncesi Bayern Münih'in 9, Inter'in 6, Barcelona'nın 3, Viktoria Plzen'in ise 0 puanı bulunuyor.
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