Konuyla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu´ndan (TBF) yapılan açıklamada, "FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın saat 19.00´da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu´nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda, milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı kadroda yer alamayacak. İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona´da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA´ya iletmiş olup gerekli girişimlerde bulunmuştur" denildi.