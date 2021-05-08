Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak "Avrupa Süper Ligi" açıklaması:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİtalya
ABONE OL

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak "Avrupa Süper Ligi" açıklaması:

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişimin içinde yer almaya devam eden Juventus, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, UEFA'dan gelen "tehditlere" rağmen mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, söz konusu girişime katılan kulüplere UEFA ve FIFA tarafından yapılan baskıların kabul edilemez bulunduğu belirtilerek, "Süper Lig'i kuran takımların bu girişimden çıkması için uygulanan baskı, tehdit ve yaptırımlar devam etmektedir. Biz, futbol ekosistemine uygun çözümler getirme hakkı ve sorumluluğunu, yapıcı diyaloglarla geliştirme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu konunun yargı süreci devam ediyor ve karar açıklanana kadar UEFA ve FIFA'nın olaya dahil olmaması gerekir. Ama bu kurumlar, yargı sürecini görmezden gelerek bu süreçte kurucu kulüplere ceza vermeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa futbolunda sosyal ve ekonomik durumlarda yaşanan endişelerin ardından yeni yapısal reformlara ihtiyaç duyulması nedeniyle Avrupa Süper Ligi'nin 18 Nisan'da kurulduğu vurgulanan açıklamada, "Futbol ve ekosistemi açısından gelinen son noktaya bakıldığında, kurucu kulüpler, bu girişimin sadece UEFA ve FIFA tarafından tanınması halinde yasal zemine oturtularak devam edebileceği konusunda anlaştı. Buna rağmen UEFA ve FIFA, taraflarla iletişim kanalı yollarını tamamen kapattı." değerlendirmesi yapıldı.

Futbolun popülaritesini ve seyirci sayısını artırmasının yanı sıra kadın futbolunun gelişimine önayak olması için tarihi bir fırsat niteliği taşıması gerekçeleriyle Süper Lig projesine söz konusu 12 kulübün kurulum aşamasında destek olduğu ve yaşanan gelişmelerin ardından bu kararlarını yeniden gözden geçirmek zorunda bırakıldıkları belirtildi.

UEFA tarafından 9 kulübe verilen maddi yaptırımlara da değinilen açıklamada, "Süper Lig'i kurduğumuz kulüplerden 9'u ve dostlarımız, dün UEFA tarafından verilen yaptırımlar ve yaptıkları taaddütlerle tutarsız ve çelişkili bir pozisyonun içine sokulmuştur. Buna rağmen, haftalar önce 12 kulüp tarafından başlatılan Süper Lig girişimi henüz sona ermedi. Futbolun tarihini onurlandırmak, taraftarlara ve paydaşlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, futbolun iyiliği ve finansal ölçekte sürdürülebilirliğini sağlamak için, sorumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. UEFA'nın devam ettirdiği tehdit ve baskılara rağmen futbol için uygun çözümler üretmeye çabalayacağız. FIFA, UEFA ve diğer futbol paydaşlarını, yasaların koruyuculuğu eşliğinde baskı olmayan ve saygının hakim olduğu bir ortamda bu konuları tartışma çağrımızı, tekrarlıyoruz. " şeklinde görüş belirtildi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, geçen ay ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı. UEFA, girişimden çekilen kulüplere, UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden ve bundan cayılması halinde büyük miktarda para cezasına çarptırılmalarına yol açacak mutabakat imzalandığını dün duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KADROLAR BELLİ! Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! - Haberler
FUTBOLİşte derbinin 11'leri!
SON İKAZ! Fatih Terim öğrencilerine seslendi: "Kazanmak için savaşın!" - Haberler
FUTBOL"Kazanmak için savaşın"
Burak Yılmaz, Fransa'da yeniden manşetlerde!
FUTBOLFransa'da yine manşet: Kral!
KARARINI VERDİ! Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçı muhtemel 11'ini belirledi! - Haberler
FUTBOLKararını verdi!
Süper Lig'de kritik gün geldi çattı!
FUTBOLKritik gün geldi çattı!
Samsunspor, sezonun son maçında yarın Adanaspor'a konuk olacak
FUTBOLSamsunspor, Adanaspor'a konuk olacak
TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Menemenspor, yarın lider Adana Demirspor'u ağırlayacak
FUTBOLMenemenspor, A. Demirspor'u ağırlayacak
Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? GS BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler
FUTBOLGalatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman?
Burak Yılmaz tarih yazıyor!
FUTBOLTarih yazıyor!
UEFA'dan Avrupa Süper Ligi kararları!
FUTBOLCezaları açıklandı!