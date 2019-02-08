Barcelona son olarak Ajax'in 21 yaşındaki yıldızı Frenkie de Jong'u 65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Hollandalı futbolcu, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalarken kadroya ise bu yaz katılacak. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu da gündeme dair açıklamalarda bulundu ve transfer politikalarına ilişkin konuştu.

Katıldığı bir podcast programında Lionel Messi'nin elbet bir gün emekli olacağını dile getiren Bartomeu, "İki yıllık sözleşmesi var, bu iki yıldan sonra bırakacağını da sanmıyorum ancak elbet bir gün bırakacak" ifadelerini kullandı.

25 kez La Liga şampiyonu olmuş kulübün transfer politikasını şekillendirmeye başladıklarını açıklayan Bartomeu, "Kulübü geleceğe hazırlamak zorundayız, biz de bunu yapıyoruz. Şu anda birçok harika genç yeteneği bünyemize katıyoruz çünkü bu başarı çağını devam ettirmemiz gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz" dedi.

31 yaşındaki Lionel Messi, birçok rekoru kırdığı ve tarihe geçtiği Barcelona'da şu ana kadar 664 maça çıkarken 581 gol kaydetti. 2017 yılında Katalan ekibiyle olan sözleşmesini uzatan Arjantinli yıldız "Kariyerime evimde nokta koymak istiyorum" demişti.

Şimdiye kadar 9 La Liga, 6 Kral Kupası kazanan Messi, dört kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.