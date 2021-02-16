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Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Barcelona PSG muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya gelecek. Yıldız futbolcu Neymar'dan yoksun maça çıkacak PSG, Katalan devi Barcelona ile zorlu bir mücadele verecek. Peki Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Barcelona PSG muhtemel 11'ler..

Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Barcelona PSG muhtemel 11'ler

Barcelona ile Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecekler. Barcelona sahasında avantaj elde etmek isterken, PSG ise deplasmanda kazanarak ikinci maça avantajlı çıkmak isteyecek. Peki Barcelona PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Barcelona PSG muhtemel 11'ler

BARCELONA PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona ile PSG maçı 16 Şubat Salı günü Noucamp'ta saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Barcelona: Stegen, Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Paredes, Kean, Veratti, Mbappe, Icardi

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER MEVCUT

Barcelona'da Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

PSG'de Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat forma giyemeyecek, Veratti ve Rafinha'nın ise maç saatine kadar yetişmeleri bekleniyor.

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