Barcelona-PSG maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Barcelona, PSG'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz senenin Şampiyonlar Ligi Şampiyonu PSG, zorlu Barcelona deplasmanında puan ve puanlar için sahaya çıkacak. Katalan ekibi ise, Fransız devi karşısında ev sahibi avantajını kullanıp sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Barcelona-PSG maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...