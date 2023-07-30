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        Haberler Futbol İspanya Barcelona, Real Madrid'i mağlup etti! El Clasico'da Real'in 5 şutu direkten döndü! - Futbol Haberleri

        Barcelona, Real Madrid'i mağlup etti

        Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu 2023'te Barcelona, Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Mücadelede Real Madrid'in beş şutu direkten döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:00
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        İlk El Clasico'yu Barça kazandı!
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        ABD'de düzenlenen turnuvada, yeni sezonun ilk "El Clasico" mücadelesinde, İspanya'nın iki ezeli rakibi Barcelona ile Real Madrid, Arlington kentindelki AT&T Stadı'nda karşılaştı.

        Barcelona, 15. dakikada Ousmane Dembele, 85. dakikada Fermin Lopez Martin ve 90+1. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

        Tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e dönen milli futbolcu Arda Güler'in yokluğunda, Real Madrid'de yeni transferlerden Jude Bellingham, mücadelede görev aldı.

        Organizasyonda, Barcelona, Real Madrid'in yanı sıra İngiltere'den Arsenal, Manchester United, İtalya'dan ise Juventus ve Milan kulüpleri katılıyor.

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