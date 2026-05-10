El Clasico canlı izle ekranı: Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler sakat mı?
La Liga'nın 35. haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olarak görülen El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da oynanacak dev mücadele öncesinde, Barcelona-Real Madrid maçının saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından mercek altına alınan konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona-Real Madrid maçı canlı izle ekranı...
Barcelona-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. LaLiga'da 35. haftaya 88 puanla zirvede giren Barcelona, 77 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid'i ağırlıyor. Milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle El Clasico kadrosunda yer alması beklenmiyor. Mücadele için geri sayım sürerken, Barcelona-Real Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı El Clasico öncesinde gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Real Madrid maçı 10 Mayıs Pazar günü saat 22.00’de oynanacak.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
El Clásico, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BARCELONA-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE
El Clasico mücadelesi sebebiyle Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Barcelona-Real Madrid maçını canlı izlemek için S Sport'a veya TV+, Tivibu, KabloTV gibi dijital platformların spor paketlerine abone olabilirsiniz.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Rashford, Fermin, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Pitarch, Bellingham, Vinicius, Mbappe.