Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Barcelona-Real Madrid maçı canlı izle ekranı: Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, El Clasico şifreli mi, şifresiz mi? Arda Güler sakat mı?

        El Clasico canlı izle ekranı: Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler sakat mı?

        La Liga'nın 35. haftası El Clasico'ya sahne oluyor. Dünya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olarak görülen El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Camp Nou'da oynanacak dev mücadele öncesinde, Barcelona-Real Madrid maçının saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından mercek altına alınan konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona-Real Madrid maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 22:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Barcelona-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. LaLiga'da 35. haftaya 88 puanla zirvede giren Barcelona, 77 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid'i ağırlıyor. Milli futbolcu Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle El Clasico kadrosunda yer alması beklenmiyor. Mücadele için geri sayım sürerken, Barcelona-Real Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı El Clasico öncesinde gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        2

        BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Barcelona-Real Madrid maçı 10 Mayıs Pazar günü saat 22.00’de oynanacak.

        3

        BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        El Clásico, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        BARCELONA-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

        El Clasico mücadelesi sebebiyle Barcelona - Real Madrid maçı canlı izle aramaları hız kazandı. Barcelona-Real Madrid maçını canlı izlemek için S Sport'a veya TV+, Tivibu, KabloTV gibi dijital platformların spor paketlerine abone olabilirsiniz.

        5

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle kritik mücadelede forma giyemeyecek.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Rashford, Fermin, Lewandowski.

        Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Camavinga, Tchouameni, Pitarch, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 7 Mayıs 2026 (DSÖ'den Hantavirüs Açıklaması)

        MSB'den Yıldırımhan mesajı. CHP lideri Özgür Özel Saha 2026'da. TCG Meltem'den Lazkiye'ye ziyaret. Barış Anneleri'nden partilere ziyaret. İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu. DSÖ'den Hantavirüs açıklaması. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!