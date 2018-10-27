Barcelona - Real Madrid maçı rakamları

Barcelona ve Real Madrid, 28 Ekim 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:15. Maç öncesi Barcelona 18 puanla 1. sırada, Real Madrid 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Barcelona son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Real Madrid, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 145. İddaa'da Barcelona kazanır 1.75, berabere biter 3.30, Real Madrid kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Barcelona son haftadaki Real Sociedad müsabasında 1-0 kazandı.

Real Madrid, Villarreal karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, alan Barcelona, 18 gol attı ve 7 gol yedi.

Real Madrid, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Madrid 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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