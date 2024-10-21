Barcelona'ya kötü haber
THY EuroLeague'de mücadele eden Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Laprovittola, geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapattı.
Giriş: 21.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:28
Barcelona'nın oyun kurucusu Nicolas Laprovittola'dan kötü haber geldi.
Sağlık testleri tamamlanan Arjantinli oyun kurucunun ön çapraz bağında kopma ve sağ dizinin dış menisküsünde yaralanma tespit edildi.
Ameliyat olması planlanan yıldız oyuncu, sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.
34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla EuroLeague'de 10 sayı, 6.2 asist, 1 ribaunt ortalaması bulmuştu.
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