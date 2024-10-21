Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Barcelona'ya kötü haber - Basketbol Haberleri

        Barcelona'ya kötü haber

        THY EuroLeague'de mücadele eden Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Laprovittola, geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barcelona'ya kötü haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barcelona'nın oyun kurucusu Nicolas Laprovittola'dan kötü haber geldi.

        Sağlık testleri tamamlanan Arjantinli oyun kurucunun ön çapraz bağında kopma ve sağ dizinin dış menisküsünde yaralanma tespit edildi.

        Ameliyat olması planlanan yıldız oyuncu, sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek.

        34 yaşındaki oyuncu, bu sezon Barcelona formasıyla EuroLeague'de 10 sayı, 6.2 asist, 1 ribaunt ortalaması bulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti