Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta?
Barcelona, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İsviçre temsilcisi Young Boys'u ağırlıyor. La Liga'da sezona hızlı bir giriş yapan ancak son maçında Osasuna'ya mağlup olan Barcelona, Avrupa arenasında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın detayları şimdiden merak konusu oldu. İşte "Barcelona-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları...
Katalan devi Barcelona, Şampiyonlar Ligi heyecanında Young Boys ile kozlarını paylaşıyor. Son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Barcelona, bu maçta taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Barcelona - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona kendi sahasında Young Boys'u ağırlıyor. Estadi Olimpic Lluis Companys'de 1 Ekim Salı günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.
BARCELONA - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mücadele TRT Spor ve Tabii uygulmasından naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
19.45 Salzburg - Brest (TRT Spor)
19.45 Stuttgart - Sparta Prag (Tabii spor)
22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain (Tabii spor)
22.00 Bayer Leverkusen - Milan (Tabii spor 1)
22.00 Borussia Dortmund - Celtic (Tabii spor 4)
22.00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)
22.00 Inter - Kızılyıldız (Tabii spor 2)
22.00 PSV Eindhoven - Sporting CP (Tabii spor 5)
22.00 Slovan Bratislava - Manchester City (Tabii spor 3)