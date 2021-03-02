Barclays, Türkiye'nin büyüme beklentisini artırdı

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Londra merkezli uluslararası finans kuruluşu Barclays, Türkiye'ye dair beklentisini yükseltti. Türkiye'nin GSYİH artışını 2021 yılı için yüzde 3.6'dan yüzde 4.4'e revize eden Barclays, yılbaşından bu yana gösterilen güçlü ekonomik performansa dikkat çekti.

Küresel görünümdeki iyileşme ve Türkiye'nin beklenenden güçlü performansına dikkat çeken banka müşterilerine yolladığı notta PMI rakamlarının şubat ayında 54.4'ten 51.7'ye inmesine rağmen güçlü bir seyir izlediğini vurgulayarak Türkiye'nin büyüme beklentisini 0.8 puan artırdı. Banka ayrıca dış ticaret dengesinde düzelme beklediklerini de ifade etti.