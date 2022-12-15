Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da barda silahlı saldırı: 1 ölü - En Son Haberler
ABONE OL

Adana'da barda silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da barda eğlenen İsmail Ceyhan, silahlı saldırıya uğradı. Ceyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan saldırgan aranıyor

Adana'da barda silahlı saldırı: 1 ölü - En Son Haberler
DHA

Adana'da, barda silahlı saldırıya uğrayan İsmail Ceyhan, yaşamını yitirdi.

Olay, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir barda meydana geldi. Barda eğlenen İsmail Ceylan, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçtı.

Bardakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ceylan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

*Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İLK YORUM! Bahçeli'den 'İmamoğlu' yorumu
GÜNDEM Bahçeli'den 'İmamoğlu' yorumu
Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nda açıklamalar
GÜNDEM İBB Başkanı İmamoğlu'nda açıklamalar
Cuma namazı saat kaçta? 16 Aralık 2022 Diyanet ile il il cuma namazı saatleri!
GÜNDEM Cuma namazı saatleri 16 Aralık 2022!
İçişleri Bakanı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması
GÜNDEM İçişleri Bakanı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması
MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
GÜNDEM MEB'den kayıt dışındaki öğrencilere yakın takip
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet iradesine bağlıyız
GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik: Millet iradesine bağlıyız
Apartta feci olay! 2 gencin cansız bedeni bulundu - Niğde Haberleri
GÜNDEM Apartta feci olay! 2 gencin cansız bedeni bulundu
Marmara'da "hayalet ağ" temizliği sürüyor - Haberler
GÜNDEM Marmara'da "hayalet ağ" temizliği sürüyor
AÖF SONUÇLARI ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF vize sınav sonucu sorgulama ekranı: 2022 AÖF vize sınavı sonuçları belli oldu mu?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçlarında geri sayım!
İstanbul'da hangi yollar kapalı? 15 Aralık 2022 İstanbul'da kapalı olan yollar
GÜNDEM İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.