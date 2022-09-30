Barınaktaki dostlarımız için güzel haber

Yeni uygulama ile alt yapısı uygun olan belediyeler, bundan sonra barınaklarda bulunan sokak hayvanlarını e-Devlet üzerinden sahiplendirebilecek. Uygulamada ise şu anda Ankara ve İstanbul başı çekiyor.
Habertürk Muhabiri Bedri Can Özbey'in haberine göre, Ankara'da Keçiören Belediyesi, İstanbul'da ise Büyükçekmece ve Bağcılar Belediyesi'ne ait barınaklardaki hayvanlar e-Devlet üzerinden sahiplenebiliyor.
Uygulama ise şu şekilde çalışıyor; e-Devlet'teki 3 aşamalı sistemle, kolaylıkla hangi hayvan sahiplenilmek isteniyorsa onun için başvuru yapılabiliyor.
İlk adımda ise sorgulama sisteminde o hayvanların hem ilan numarası, hem cinsi, hem yaşı hem de sağlık durumları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
Ayrıca sahiplenilecek hayvanlara ilişkin detaylı bilgiler de yine sorgulanabiliyor. Öte yandan sahiplenilecek hayvanla ilgili merak edilen sorular da belediye tarafından yanıtlanıyor.
Uygulamanın ise daha geniş kapsamlı bir şekilde farklı illerde de başlayacağı kaydedildi.
Fotoğraflar: AA
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