Barış Akarsu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kökdemir, Onur Akay Medya’dan Oğuzhan Köroğlu ile röportaj yaptı. 2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden merhum şarkıcı Barış Akarsu’nun aynı zamanda kuzeni olan Kökdemir, Akarsu hayranlarını sevindirecek ve heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Barış Akarsu’nun demo olarak bir kayıt cihazına sadece gitarı ile seslendirdiği, kimsenin daha önce bilmediği ve duymadığı şarkı kayıtları olduğunu açıklayan Kökdemir, “Tam 12 yıl sonra yeni bir albümü çıkıyor. Büyük ses getireceğiz. Albüm için iyi bir müzik şirketi arayışı içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı. Kökdemir ayrıca, “Eğer güvenebileceğimiz iyi bir yapımcı ve senarist bulabilirsek hayatını anlatan güzel bir film için start vereceğiz.” açıklamasını yaptı.

2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun, kız arkadaşıyla tartışırken kaza yaptığını geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklayan Deha Bilimlier’e tepki gösteren Kökdemir, “Bu konu bizi Akarsu ailesi olarak çok üzdü. Aslında Deha Bey konuşmanın başlarında çok güzel şeyler söyleyerek abimi anıyordu ama daha sonrasında yaptığı bu sansasyonel açıklama gerçek anlamda bizi hezimete uğrattı.” dedi.