Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren sarı-kırmızılı ekipte kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ligin ikinci bölümü için hazırlıklara İstanbul'da başladıklarını aktaran Barış Alper, "İstanbul'daki kampımız çok güzel geçti. Antalya'ya geldik. Burada da güzel bir kamp yapacağımızı düşünüyorum. Kazasız belasız bir şekilde geçmesini diliyorum." dedi.

Takımların zaman zaman form düşüklüğü yaşayabileceğine değinen 22 yaşındaki futbolcu, "Futbol hep aynı oynanmıyor. Bazen hatalar yapabiliyoruz ama biz Galatasaray'ız. Taraftarlarımızın desteğiyle en iyi Galatasaray'ı izleteceğimize inanıyorum. İyi ve sıkı çalışıyoruz." diye konuştu. Aranın kendilerine iyi geleceğini dile getiren Barış Alper Yılmaz, "Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti. Barış Alper, sarı-kırmızılı taraftarların her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayarak, "Bazen kötü maçlar da çıkarabiliyoruz ama taraftarlarımız her zaman bizi destekliyor. Desteklemeye de devam etsinler. İyi bir Galatasaray olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. ''REKABET GÜZEL ŞEY'' Sarı-kırmızılı futbolcu, takım içindeki rekabetin kendilerini geliştirdiğini kaydetti. Barış Alper, bölgesinde ciddi bir takım içi rekabet olduğunun söylenmesi üzerine, "Rekabet güzel bir şey. Tüm oyuncular Galatasaray'ın başarısı için rekabet ediyor. İçeride çok güzel bir arkadaşlığımız var." değerlendirmesinde bulundu. Takım içindeki tecrübeli oyunculardan çok şey öğrendiklerini anlatan genç futbolcu, "Takımda büyük oyuncular var. Onlardan bir şeyler öğrenmemiz lazım. Genç oyuncular olarak takımda olduğumuz için mutluyuz. Özellikle Gomis ve Icardi'den çok şey öğreniyorum. Onlar bizim ilham kaynağımız." şeklinde görüş belirtti.