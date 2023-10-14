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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Barış Alper Yılmaz: Kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok - Futbol Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:51 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:51
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        "Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz"
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        Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ise Hırvatistan maçının zorluğuna işaret ederek, "Önemli olan yenmekti. Gol attım ama ondan öncesi sonuç olarak yenilebilmek, takım arkadaşlarımın verdiği reaksiyon çok önemliydi. Mevki olarak çok önemli değil açıkçası. Hocam bana nerede şans veriyorsa elimden geldiğince takımıma faydalı olmak istiyorum." dedi.

        Kariyeriyle ilgili bir soruya milli futbolcu, "Hocamın verdiği taktikle takıma faydalı olmak istiyorum. Tabii ki yarınki maçta kazanmak istiyoruz. Yenip, lider olarak devam etmek istiyoruz. Hedeflerim var ama önceliğim milli takım. Yarınki maça odaklıyız. İnşallah yeneriz." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Letonya karşısında oyun planına ilişkin soruya, "Letonya, Ermenistan'ı yendi, moralli gelecek. Biz de yenersek lider olarak çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bu jenerasyon çok yetenekli. Milletimiz bize güvensin, inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız." diye cevap verdi.

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