Barış Alper Yılmaz nereden nereye! Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da sol bekte Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Milli futbolcu geçen sezon santrforda çıktığı Kadıköy'e bu kez sol bekte ayak basacak!

Galatasaray'a sol ve sağ açık olarak gelen Barış Alper Yılmaz'ın sarı-kırmızılılardaki kariyeri ilginç seyretmeye devam ediyor.

Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak sarı-kırmızılılarda kanayan yara sol bekteki sorunun bir türlü çözülememesi, Okan Buruk'u da arayışlara itti.

Bu yaz kiralanan Angelino, düşük performansı ve 20 maçlık satın alma opsiyonu nedeniyle kızağa çekilirken Kazımcan Karataş da sakatlıktan çıktıktan sonra form grafiğini yükseltemedi.

Genç oyuncunun geçen sezonki performansını aratması sonrasında Okan Buruk, Pendikspor deplasmanında Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte denemiş ve verim almayı başarmıştı.

Kadıköy deplasmanı öncesinde içerideki Adana Demirspor müsabakasında da sol bekte görev yapan Barış Alper, Fenerbahçe karşısında da bu bölgede görev yapacak.

Geçen sezonki Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de santrforda görev yapan ve etkili bir performans sergileyen milli futbolcu zorlu deplasmana bu kez sol bek olarak ayak basacak.