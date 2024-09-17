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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz rekorunu geliştirdi! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz rekorunu geliştirdi!

        Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında kendi rekorunu kırmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 21:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:16
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        Barış Alper Yılmaz rekorunu geliştirdi!
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        Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında kendi rekorunu kırdı.

        Sarı-kırmızılı takımın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK filelerini havalandırarak, arka arkaya 4 lig maçında da gol atma başarısı gösterdi.

        Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve son olarak Gaziantep FK maçlarını boş geçmeyen Barış Alpar Yılmaz, böylece kendi rekorunu kırma başarısı gösterdi.

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