Barış Alper Yılmaz: Yunus'la yarış içindeyiz!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, galibiyet sonrası konuştu.

İşte milli yıldızın açıklamalarından satır başları:

Maça gelmeden önce bir haber aldık. Berat kardeşimizin babaannesi vefat etti. Biz bir aileyiz. Başımız sağ olsun. Bu galibiyetimiz Berat kardeşimize armağan olsun.

Araya moralli giriyoruz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı tam istediğimiz performansı sergileyemesek de ikinci yarı performansımızı gösterdik. Mutluyuz. Şimdi ara zamanı.