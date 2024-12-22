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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Yunus'la yarış içindeyiz! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz: Yunus'la yarış içindeyiz!

        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:36
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        Barış Alper'den Yunus Akgün sözleri!
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, galibiyet sonrası konuştu.

        İşte milli yıldızın açıklamalarından satır başları:

        Maça gelmeden önce bir haber aldık. Berat kardeşimizin babaannesi vefat etti. Biz bir aileyiz. Başımız sağ olsun. Bu galibiyetimiz Berat kardeşimize armağan olsun.

        Araya moralli giriyoruz. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İlk yarı tam istediğimiz performansı sergileyemesek de ikinci yarı performansımızı gösterdik. Mutluyuz. Şimdi ara zamanı.

        "YUNUS'LA YARIŞ İÇİNDEYİZ"

        Yunus ile kulüpte bazen atışıyoruz kendi aramızda, yarış içindeyiz. Gerçekten çok iyi futbolcu. İnşallah böyle devam ederiz.

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