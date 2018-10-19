Cadde'nin haberine göre, dostlarıyla bir restoranda bir araya gelen Barış Arduç, "Sinema ve dizi film projeleri okumalarım devam ediyor. Fırsat buldukça dostlarımla bir araya gelmeye çalışıyorum. Fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Ekranlara iyi bir projeyle dönmek istiyorum" dedi.

Restoran çıkışında objektiflere yansıyan yakışıklı oyuncu, genç hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çekildikten sonra aracını valeden teslim alıp alışveriş merkezinden ayrıldı.

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