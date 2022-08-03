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Barış Doster kimdir, kaç yaşında, nereli? Yazar Barış Doster hayatı ve biyografisi

Barış Doster kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. 1973 doğumlu yazarın hayat hikayesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Barış Doster kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Barış Doster'in biyografisi...

Barış Doster kimdir, kaç yaşında, nereli? Yazar Barış Doster hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Barış Doster izleyicilerin merak konusu oldu. Peki Barış Doster nereli, kaç yaşında? İşte Barış Doster'in hayatı ve biyografisi...

BARIŞ DOSTER KİMDİR?

Kars'ta doğdu (1973). Kars Gazi İlkokulu'nu, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2011'de siyasi tarih alanında doçent, 2020'de profesör oldu.

Üniversite yıllarından itibaren 15 yıl gazetecilik yaptı. Türk siyasal yaşamı, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler konularında çok sayıda haber, söyleşi, yazı dizisi hazırladı. Çeşitli dergi ve kitaplarda makaleleri yayınlandı. Üniversitelerde, askerlik görevini yaptığı Kara Harp Okulu'nda, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde (SAREN) Uluslararası İlişkiler, Türk Devrim Tarihi, Türk Dış Politikası, Siyaset Bilimi, Güvenlik Stratejileri, Bölgesel Bazlı Devletler Analizi, Diplomasi, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı dersleri verdi.

2014'te ABD'de Oklahoma Üniversitesi'nde bir yıl, 2015'te Avustralya'da Sydney'de Macquarie Üniversitesi'nde iki dönem, 2016'da Çin'de Şanghay'da Tongji Üniversitesi'nde bir dönem misafir öğretim üyesi olarak Türk Dış Politikası, Ortadoğu ve Avrasya üzerine dersler verdi. 2006'dan beri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesidir.

ESERLERİ

Atatürk, Türk Dünyası ve Mazlum Milletler, İstanbul, 2004.

Kuşatma Altındaki Türkiye, İstanbul, 2007.

Türkiye ve Karanlık Savaş, İstanbul, 2008.

Orhan Koloğlu Kitabı: Bilimselden Medyatik'e Tarih, İstanbul, 2009.

Müfid Ekdal Kitabı: Tanıdığım İnsanlar, Yaşadığım Olaylar, İstanbul, 2009.

Emperyalizm ve Türkiye (derleme), İstanbul, 2014.

Sopanın Ucundaki Müttefik, İstanbul, 2016.

Azizim! Türkiye Kime Kalacak Dersin! İstanbul, 2017.

Yönünü Arayan Türkiye, İstanbul, 2017.

Milli Mücadele Işığında Türkiye, İstanbul, 2020.

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