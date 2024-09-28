Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Barış Kanbak: 3 puan alabilirdik - Kasımpaşa Haberleri

        Barış Kanbak: 3 puan alabilirdik

        Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Barış Kanbak, 3-3 biten Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. Kanbak, "3 puan alabilirdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 puan alabilirdik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'la 3-3 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Barış Kanbak, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İLK YARIDA İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK"

        Barış Kanbak yaptığı açıklamada, "İlk yarı istediğimiz planı uygulayamadık. Rakibin 4-4-2 durmasının ardından adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. Önde de bu kadar net bitirici iki santrafor olunca, goller kaçınılmaz oldu. Aslında organize ataklardan goller yemedik. Basit ataklardan yedik." dedi.

        "MERTENS'TEN SONRA ALIŞIK OLDUĞUMUZ GALATASARAY'I GÖRDÜK"

        Açıklamalarına devam eden Kanbak, "İkinci yarı rakipte değişiklikler oldu, Dries Mertens oyuna girince; alışık olduğumuz Galatasaray'ı gördük. Biz de birebir adam baskısına girdik, kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Her geçen dakika rakibin yorgun düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.

        "3 PUANI ALABİLİRDİK"

        Barış Kanbak ayrıca, "Penaltı pozisyonu var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıdaki oyunu, ilk yarı da oynayabilseydik, Galatasaray karşısında 3 puan alabilirdik. Geri dönüşler önemli. Hele ki Galatasaray deplasmanında çok çok daha anlamlı oluyor." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        İsrail çatışmayı bölgeye yayıyor
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Kasımpaşa'dan tarihi geri dönüş!
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        Nasrallah'ı öldüren İsrail'e destek
        G.Saray'a Paşa engeli!
        G.Saray'a Paşa engeli!
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda şüpheliler yakalandı
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        G.Saray'a Osimhen şoku!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Çocukların imdadına komşular yetişti
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu