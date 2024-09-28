Barış Kanbak: 3 puan alabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'la 3-3 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Barış Kanbak, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"İLK YARIDA İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK" Barış Kanbak yaptığı açıklamada, "İlk yarı istediğimiz planı uygulayamadık. Rakibin 4-4-2 durmasının ardından adam paylaşımında sıkıntı yaşadık. Önde de bu kadar net bitirici iki santrafor olunca, goller kaçınılmaz oldu. Aslında organize ataklardan goller yemedik. Basit ataklardan yedik." dedi.

"MERTENS'TEN SONRA ALIŞIK OLDUĞUMUZ GALATASARAY'I GÖRDÜK" Açıklamalarına devam eden Kanbak, "İkinci yarı rakipte değişiklikler oldu, Dries Mertens oyuna girince; alışık olduğumuz Galatasaray'ı gördük. Biz de birebir adam baskısına girdik, kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Her geçen dakika rakibin yorgun düşeceğini biliyorduk." diye konuştu.