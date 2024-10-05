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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Barış Kanbak: Bugün canımız yandı - Kasımpaşa Haberleri

        Barış Kanbak: Bugün canımız yandı

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından iptal edilen gol için tepki gösterdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:02
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        Barış Kanbak: Bugün canımız yandı
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        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün öncelikle kendimizi eleştirmek istiyorum. Özellikle oyuncularımı ve teknik ekibimizi. Bize yakışmayan bir oyun oynandı. Evet, rakip eksik oynamış olabilir. Rakip eksik kaldığında da iyi oynayamadık. Maçın her anında bizim savunmada ve hücumda oynadığımız oyun kabul edilemez. Uzun zamandır bu kadar kötü bir oyun oynamamıştık. Öte yandan sahada futbol oynamak dışında çaba sarf eden bir Bodrum FK vardı. Bunu bugün özelinde söylüyorum. Bunu maçı izleyenler de gördü. Oyunun her bölümünde vakit geçirmeye çalışan bir takım vardı. Bugün oyunu bence protesto ettiler. Tabii puan kazanmak istemek önemli ama oyun anlamında olumsuz etkiledi. Hakem grubumuz da bu duruma müsaade etti."

        "POZİSYON EĞER BASKETBOLDA OLSAYDI FAULDÜ"

        "İptal edilen golümüzün öncesinde yaşanan pozisyon önümüzde oldu. Hakemlerin hepsi gördü. Topu kaptık ve gol attık. İtirazlar bu süreçten sonra devreye girdi. Sezon başında VAR’ın, hakemlerin görmediği pozisyonlarda devreye girmesi gerektiği kararı alınmıştı. Bugün çok fazla sorumluluk almaya çalıştılar. Pozisyon eğer basketbol da olsaydı evet faul ama biz futbol oynuyoruz. Hakem grubuna da kızıyoruz. Kendimize de kızıyoruz. Bugün canımız yandı ve üzüldük. Maçı izleyenlerden de özür diliyorum”

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