Barış Kanbak: Bugün canımız yandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öncelikle kendimizi eleştirmek istiyorum. Özellikle oyuncularımı ve teknik ekibimizi. Bize yakışmayan bir oyun oynandı. Evet, rakip eksik oynamış olabilir. Rakip eksik kaldığında da iyi oynayamadık. Maçın her anında bizim savunmada ve hücumda oynadığımız oyun kabul edilemez. Uzun zamandır bu kadar kötü bir oyun oynamamıştık. Öte yandan sahada futbol oynamak dışında çaba sarf eden bir Bodrum FK vardı. Bunu bugün özelinde söylüyorum. Bunu maçı izleyenler de gördü. Oyunun her bölümünde vakit geçirmeye çalışan bir takım vardı. Bugün oyunu bence protesto ettiler. Tabii puan kazanmak istemek önemli ama oyun anlamında olumsuz etkiledi. Hakem grubumuz da bu duruma müsaade etti."