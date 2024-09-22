Barış Kanbak: Rakip kim olursa olsun oyunun kontrolünü elimize alabiliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor ile karşılaşırken sahadan golsüz berabere ayrıldı. Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"RAKİPLER KİM OLURSA OLSUN KONTROLÜ ELİMİZE ALABİLİYORUZ"

Kanbak, "Bugün bizim için mutlak 3 puan hedefinin olduğu bir maçtı. Maça istediğimiz coşku ve enerjiyle başladık. İlk 30 dakikada rakibin tek hücum planı olan birinci bölgeden üçüncü bölgeye atılan direkt paslarla hücumları engelledik ve ikinci topları kazandık. Bunu iyi şekilde yaptık. Rakibe çok da ciddi pozisyonlar vermedik. İki tane golle sonuçlanan ama ofsaytla geçerli olmayan pozisyonumuz vardı. Rakip kim olursa olsun oyunun kontrolünü elimize alabiliyoruz. Ancak 3. bölgede daha iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Bu en büyük eksiğimiz. İnşallah bunu gelecek haftalarda daha iyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.