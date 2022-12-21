Barış Manço evi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

“KADIKÖYLÜLER BURAYA SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAKTIR”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise yaptığı konuşmada Barış Manço Evi’nin sonsuza kadar yaşayacağının altını çizdi. Odabaşı, "Halkbank’a teşekkür ediyorum, mülk sahibi olmanın ötesine geçtiler. Herkes artık burayı ezbere biliyor. Burası sadece Kadıköy’ün bir muhiti ya da binası değil, uluslararası bir yer. Sunay Akın’la Japonya başkonsolosunu burada ağırlamıştık. Kendisi Barış Manço’yu biliyor ve evi görmek istemişti. Buranın epey bir turist ziyaretçileri de var. Kadıköylüler buraya sonsuza kadar sahip çıkacaktır" açıklamasını yaptı.