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        Haberler Magazin 'Barış Manço' için görüşmeler başladı

        'Barış Manço' için görüşmeler başladı

        Barış Manço'nun hayatını konu edinecek film için oyuncu belirleme çalışmalarına başlandı. Manço'yu canlandırması için görüşülen oyunculardan biri Ekin Koç oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:24
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        Görüşmelere başlandı
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        1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatı biyografik türde filme aktarılacak. TAFF Pictures yapımı film için oyuncu belirleme çalışmalarına başlandı.

        Barış Manço'yu canlandırması için görüşülen oyunculardan biri Ekin Koç oldu. Yapım şirketi, başka oyuncularla da görüştükten ve deneme çekimi yaptıktan sonra Barış Manço'yu kimin canlandıracağına karar verecek.

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