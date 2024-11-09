'Barış Manço' için görüşmeler başladı Barış Manço'nun hayatını konu edinecek film için oyuncu belirleme çalışmalarına başlandı. Manço'yu canlandırması için görüşülen oyunculardan biri Ekin Koç oldu

Habertürk Giriş: 09.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:24 facebook

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