'Barış Manço' için görüşmeler başladı
Barış Manço'nun hayatını konu edinecek film için oyuncu belirleme çalışmalarına başlandı. Manço'yu canlandırması için görüşülen oyunculardan biri Ekin Koç oldu
Giriş: 09.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:24
1 Şubat 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'nun hayatı biyografik türde filme aktarılacak. TAFF Pictures yapımı film için oyuncu belirleme çalışmalarına başlandı.
Barış Manço'yu canlandırması için görüşülen oyunculardan biri Ekin Koç oldu. Yapım şirketi, başka oyuncularla da görüştükten ve deneme çekimi yaptıktan sonra Barış Manço'yu kimin canlandıracağına karar verecek.
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