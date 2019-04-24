Barış Manço'nun mirasını Doğukan Manço yaşatıyor

Çocuklar Dubai, Antalya Expo, İstanbul Havalimanı ve Kocaeli Çocuk Festivali'nde Doğukan Manço Performansı İle Eğlendi.

Uzun zamandır "Adam Olacak Çocuk"u hem sahnede hem TV'de yapması için teklifler alan Doğukan Manço, 23 Nisan'da yine çocuklarla buluştu. Çocukların kendisine her zaman yoğun ilgi gösterdiği Doğukan Manço, babası merhum sanatçı Barış Manço'dan aldığı bayrağı büyük bir özenle taşıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan çeşitli etkinliklerde 'Adam Olacak Çocuklar', Dubai, Antalya, İstanbul ve Kocaeli'nde Doğukan Manço'yla bir araya geldi.

DUBAİ KIRMIZI - BEYAZ'DI

İstanbul Başakşehir'in Yıldızı Emmanuel Adebayor'ın çocukları da Adam Olacak Çocuk sahnesindeydi.

Büyük ilgi gören etkinliklerde 3-7 yaş arası toplam 200'e yakın çocuk sahneye gelirken, her etkinlik aralıksız 3 saat sürdü.

Etkinliklerde Dünya'nın dört bir yanından gelen çocuklar İngilizce ve Fransızca bilen Doğukan Manço ile kendi dillerinde birbirinden güzel sohbetler gerçekleştirdi. Doğukan Abi'lerinin sorularına birbirinden renkli cevaplar veren çocuklar 10 puan, 10 puan geleneği ile şampiyon oldu.

Dubai'de Türk İş Kadınları'nın özel davetli olarak 23 Nisan balosunda sahneye çıkan Manço, çaldığı şarkılar kadar samimiyetiyle de çocuklar ve ailelerinden büyük ilgi gördü.

İstanbul Havalimanı'ndaki etkinlikte İstanbul Başakşehir'in Togo'lu yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor'ın çocukları da sahneye çıktı. Set başına da geçen Doğukan Manço'nun çaldığı şarkılara çocuklar aileleri ile birlikte hep bir ağızdan eşlik etti.

Bu yıl da 23 Nisan'da özel olarak Adam Olacak Çocuk etkinliği yapması için teklifler alan Doğukan Manço şovuna Dubai'de başlarken, Antalya Expo Festivali, İstanbul Havalimanı ve son olarak Kocaeli Çocuk Festivali'nde devam etti.

Çocuklarla bir arada olmaktan çok keyif aldığını her fırsatta dile getiren Doğukan Manço, özel Adam Olacak Çocuk performanslarını özel etkinliklerle sürdürecek.