Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Barış Manço unutulmadı - Magazin haberleri

        Barış Manço unutulmadı

        Barış Manço, 81'inci doğum yıl dönümünde, Manisa'nın Salihli ilçesinde 'Adam Olacak Çocuklar Barış Manço Şarkıları 3' konserinde şarkılarıyla anıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 08:20 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barış Manço unutulmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eğitmen Gülmira Ustalar yönetiminde Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen anma konserinde sahne alan Salihli Belediyesi Piyano Kursiyerleri, genç yaşta hain teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ü 22'nci doğum yıl dönümünde adına bestelenen şarkıyı söyleyerek andı.

        Öğrenciler, Barış Manço'nun 'Gül Pembe', 'Arkadaşım Eşek', 'Bugün Bayram', 'Kara Sevda', 'Unutamadım', 'Kol Düğmeleri', 'Aynalı Kemer', 'Domates, Biber, Patlıcan' ve 'Müsaadenizle Çocuklar' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        REKLAM

        "CUMHURİYETİMİZ EMİN ELLERDE"

        Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Anadolu pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı, TV programcısı devlet sanatçımız Barış Manço'yu özlemle anıyoruz. Genç yaşında teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül kardeşimizi de rahmetle anıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün küçük hanımlar, küçük beyler dediği ‘Adam olacak çocuklarımız’ tarafından hazırlanan Barış Manço konserimizde gördük ki bizim çocuklarımız artık adam olmuş. Sevgili çocuklarımız sayesinde ülkemiz ve Cumhuriyetimiz emin ellerde. Belediyemiz Piyano Kursiyerleri minik öğrencilerimizin sunduğu ‘Adam Olacak Çocuklar Barış Manço Şarkıları 3’ konserinde harika bir gece yaşadık. Konserimize emek veren eğitmenimize, sevgili çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız” dedi.

        REKLAM

        Başkan Kayda, konseri hazırlayan minik öğrencilere Atatürk’ün 'Nutuk' kitabını hediye ederek, eğitim hayatlarında başarılar da diledi.

        Fotoğraflar: İHA

        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Barış Manço
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        Petek, 20 yaşındaydı! Bu vahşet bitmiyor!
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        Bilim insanları MS geninin 5000 yıl önceye dayandığını keşfetti
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Bakan Bayraktar: Doğalgazda zam planı yok
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        Donald Trump yeniden mahkeme salonunda
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Krunic, Fenerbahçe için geliyor!
        Krunic, Fenerbahçe için geliyor!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!