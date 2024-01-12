Barış Manço unutulmadı

Eğitmen Gülmira Ustalar yönetiminde Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen anma konserinde sahne alan Salihli Belediyesi Piyano Kursiyerleri, genç yaşta hain teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ü 22'nci doğum yıl dönümünde adına bestelenen şarkıyı söyleyerek andı.

"CUMHURİYETİMİZ EMİN ELLERDE"

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Anadolu pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı, TV programcısı devlet sanatçımız Barış Manço'yu özlemle anıyoruz. Genç yaşında teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül kardeşimizi de rahmetle anıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün küçük hanımlar, küçük beyler dediği ‘Adam olacak çocuklarımız’ tarafından hazırlanan Barış Manço konserimizde gördük ki bizim çocuklarımız artık adam olmuş. Sevgili çocuklarımız sayesinde ülkemiz ve Cumhuriyetimiz emin ellerde. Belediyemiz Piyano Kursiyerleri minik öğrencilerimizin sunduğu ‘Adam Olacak Çocuklar Barış Manço Şarkıları 3’ konserinde harika bir gece yaşadık. Konserimize emek veren eğitmenimize, sevgili çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız” dedi.