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22 yıldır şubat ayının her ilk pazarı Barışseverler ile Kadıköy'den Kanlıca'ya giden Barış Manço vapuru, bu yıl da Manço Ailesi ve İstanbul Şehir Hatları'nın katkıları ile gelenek bozulmadan yola çıktı. Pandemi nedeniyle son 2 yıldır yolcusuz Kanlıca'ya giden Barış manço Vapuru yoğun bir kalabalıkla, şarkılarla Barış Ağabey'e gitti. Hava şartlarına rağmen Barışseverler büyük bir özlemle vapuru doldurdu.

Lale Manço Ahıskalı ve Doğukan Manço'nun ev sahipliği yaptığı etkinlikte İzManço, Eser Taşkıran ve Kırklareli Belediyesi Sanat Atölyesi Çocuk Korosu Kadıköy'den Kanlıca'ya Barış Manço şarkıları söyledi.

Manço Ailesi vapur geleneğinin her koşulda devam etmesinden duydukları memnuniyeti ve bu yılın çok daha önemli olduğunu dile getirirken, Doğukan Manço; "2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100., Barış Manço'nun 80.ve 2023 bestesinin 50. yılı. Barış Manço'nun vasiyeti olarak kabul ettiğimiz o çok özel konseri yeni nesil müzisyenlerle yapacağız. Babamız 24 yıl sonra sahneye gelecek. Heyecanla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.