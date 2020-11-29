Barış Murat Yağcı kimdir? sorusu sosyal medya gündemine düştü. Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın birlikteliğini belgeleyen görüntüler ortaya çıktı. İkilinin öpüşürken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İşte Survivor Barış hakkında...

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 yılında İzmir'de doğmuş, Türk manken, sporcu ve oyuncudur. 2020 yılında Survivor'a katılmış ve ikinci olmuştur.

Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

FİLMOGRAFİ

Televizyon Yıl Adı Rolü 2014-2015 Kocamın Ailesi Akın 2015-2017 Kiralık Aşk Eymen 2017-2018 Şevkat Yerimdar (dizi) Bora

Televizyon filmi Yıl Adı Rolü Notlar 2017 Sosyatik Gelin Demir -