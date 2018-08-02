Barış Murat Yağcı'nın İtalyan sevgilisi utangaç çıktı

Alman güzel Brenda Pate ile kısa bir aşk yaşayan oyuncu Barış Murat Yağcı, gönlünü bu kez bir İtalyan’a kaptırdı. Barış Murat Yağcı, önceki gece Ortaköy’deki bir mekanda yeni sevgilisi ile eğlendi. Çıkışta flaşlar patlayınca, İtalyan güzel ne yapacağını şaşırdı ve yüzünü ceketiyle kapatmaya çalıştı