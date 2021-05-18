"AYRILMADIK"

Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayınına katılan Yağcı, konuyla ilgili ilk kez konuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Bölükbaşı ile ayrılmadıklarını söyledi.

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini duyurdu.