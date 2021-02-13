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Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı

Oyuncu Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı. Yağcı, sevgilisine genelde "Çevgilim çen mi geldin, çen benim çevgilim misin aşkım" diye seslendiğini, çektiği bir video ile açıkladı

Barış Murat Yağcı sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğini anlattı
HABERTURK.COM

Aynı yarışmada boy gösterdikten sonra haklarında aşk dedikoduları çıkan oyuncu Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın birlikteliğini belgeleyen görüntüler ortaya çıkmıştı.

İkilinin öpüşürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Yağcı ve Bölükbaşı, aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

SEVGİLİSİNE NASIL SESLENDİĞİNİ ANLATTI

Artık ilişkisini gizlemeyen Yağcı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yayınladığı bir video ile sevgilisine genelde "Çevgilim çen mi geldin, çen benim çevgilim misin aşkım?" diye seslendiğini açıkladı.

Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yağcı'nın açıklamaları bazı kullanıcılar tarafından ti'ye alındı.

Öte yandan ikiliden, geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı bir haber gelmişti. Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etmişti.

O anlar sosyal medyada paylaşılmıştı. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu olmuştu.

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