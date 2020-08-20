Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı

Bahçeli: Zillet ittifakını bir araya getiren el kime ait?

AA

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak etti.

Belde merkezindeki oyun parkı yakınında düzenlenen terör saldırısı sonucunda yaralanan 3 sivil Türkiye'ye götürüldü.

Saldırının meydana geldiği noktaya intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bu ay Mebruke ve Suluk beldelerinde 3 terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK'nın son günlerde SMO'nun kontrolündeki yerleşim yerlerinde bombalı araçları infilak ettirerek eylemler düzenlemesi dikkati çekiyor.

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesi, harekat kapsamında 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.