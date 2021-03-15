Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılında protestolar düzenlendi

AA

Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yağmurlu havaya rağmen onlarca sivil, 10 yıl önce olduğu gibi sokakları döküldü.Göstericiler, "Esed rejimi alaşağı olsun", " Esed rejimine rağmen özgürlük" ve "tutukluları istiyoruz" sloganlarını attı.

Tel Abyad'a bağlı Sluk beldesindeki gösteriye katılan protestoculardan Ahmet Alaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tehcir ve bütün kayıplara rağmen Esed rejimini alaşağı edene kadar bu yolda devam edeceklerini söyledi.Bütün Suriyelilere temelinde eşitlik, adalet ve demokrasi olan bir devlet tesis edilmesini dileyen Alaya, zaman 10 yıl öncesine dönse tekrar aynı yerden aynı şeklide başlayacağını aktardı.Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından İbrahim Zaher de Esed rejiminin şiddete ve silaha başvurmasının, barışçıl eylemciden silahlı mücadeleciye dönüştürülmesine neden olduğunu belirtti.

Zaher, "Suriye ayaklanmalarına katıldığı için pişman mısın?" sorusu üzerine, "Tehcir, katliam, yaralılara ve kayıplara rağmen pişman değiliz. 100 yıl geçse de Esed rejimini alaşağı edene kadar devam edeceğiz." dedi.

Diğer protestocu Reşad Sfuri, ömrü vefa ettiği kadar Esed rejimini alaşağı edene dek ayaklanmaların değişmez prensiplerinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.Yerinden edilen Rakkalı Sara Uleyvi de iç ve dış göç ile çok sayıda şehit vermelerine rağmen özgür bir Suriye inşa edene kadar Esed rejimine karşı ayaklanmayı sürdüreceklerini aktardı.

Uleyvi, Suriye halkının en mutlu gününün Esed rejiminin alaşağı edileceği gün olacağını, ölüp tekrar dirilse de yaptıklarından pişman olmadığını kaydetti.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo da Suriye ayaklanmalarının 10. yılında Esed rejimi yüzünden 2 milyon sivilin yurt içinde, 5 milyon sivilin de yurt dışına yerinden edildiğini, on binlerce sivilin tutuklandığını söyledi.Bütün bu kayıplara rağmen ayaklanmaların değişmez prensiplerinden ödünç vermediğini ifade eden Hamdo, Esed rejiminin son nefeslerini aldığına inandığını dile getirdi.Protestonun en küçük katılımcılarından 5 yaşındaki Şam Uleyvi de "Her gün protestoya çıkacağız, Esed rejimini alaşağı edeceğiz ve kazanacağız." dedi.