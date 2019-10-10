Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) destek verdi.
OPERASYON ÖNCESİ NAMAZ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik başlattığı harekat kapsamında, SMO unsurları Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi. SMO mensupları harekat öncesi namaz kıldı.
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