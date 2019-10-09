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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurmasının ardından Barış Pınarı Harekatı merak konusu oldu. Peki, Barış Pınarı Harekatı nedir? İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız." dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI NEDİR?

Erdoğan'ın, “Barış Pınarları” ifadesini kullanması, olası operasyonun kod adı şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın “Barış Pınarları”nı özellikle çoğul belirtmesi de, olası operasyonun birden fazla noktadan başlayacağına işaret olarak değerlendirildi. Olası harekâtta, çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

Habertürk'ten Alper Uruş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Uluslararası Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlesinde 'Barış pınarları" ifadesi geçti ki; bu harekatın adı olabileceği gibi tek noktadan değil çok eksenli bir operasyon olabileceğini akıllara getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

RESÜLAYN NERESİDİR?

Resüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı.

Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu.

Rasüleyn'da 100'den fazla Kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.

17 Temmuz 2013 tarihinde, PYD ile muhalif El Nusra Cephesi ile Gureba El Şam birlikleri arasındaki şiddetli çatışmalardan sonra Rasüleyn kenti, PYD tarafından ele geçirdiğini duyuruldu. Bu iddia muhalif kaynaklar tarafından da doğrulanmıştır. 27 Temmuz tarihinde de Rasüleyn, IŞİD'in eline geçmiş, sınır kapılarında da PYD'liler tamamen püskürtülmüş, kısa bir süre sonra kent tekrar PYD tarafından alınmıştır. 21 Ocak 2014'te kentin Cezire Kantonu'na bağlandığı ilan edilmiştir.