Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Barış Pınarı Harekatına dozer taşıyan TIR’da yangın

HABERTURK.COM

Mersin’in Tarsus İlçesi Damlama mevkiinde meydana gelen olayda, devam eden Barış Pınarı Harekatında kullanılmak üzere dozer taşıyan 64 LV 637 dorse plakalı TIR'da yangın çıktı

Mersin

Olay Pozantı-Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre, Suriye’nin kuzeyinde TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı için yola çıkan askeri konvoyun içindeki bir TIR'da yangın çıktı.

Yangın çıkan TIR’ın üzerindeki askeri iş makinesi yangın büyümeden TIR'ın dorrsesinden indirildi.

Olay yerindeki askeri konvoya ait diğer araçlar ile sürücüler yangına müdahale ederken ardından Büyükşehir İtfaiye ekipleri de olay yerine intikal ederek dorsenin lastik bölümünde çıkan yangını söndürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kaymakamdan kaçak kazı yapanlara suçüstü
GÜNDEMKaçak kazı yaparken yakalandılar
CHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
GÜNDEMCHP'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan basın mensuplarına kritik uyarı
GÜNDEMCumhurbaşkanlığı'ndan basın mensuplarına kritik uyarı
Son dakika... Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
GÜNDEMBakan Akar'dan partilere ziyaret
MHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine tepki
GÜNDEMMHP'den Akıncı'ya tepki
IŞİD’e katılan Trabzonlu T.G yurda getirildi
GÜNDEMBeni kurtarın telefonu gelince...
İYİ Parti heyeti Şanlıurfa'da
GÜNDEMİYİ Parti heyeti Şanlıurfa'da
Kocaeli'de narkotik uygulaması! 12 gözaltı
GÜNDEMKocaeli'de narkotik uygulaması!
Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara
GÜNDEM53 köyde eğitime ara verildi
Serebral palsili Talha Köstekli burnuyla hayallerini tasarlıyor - Haberler
GÜNDEMBurnuyla hayallerini tasarlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X