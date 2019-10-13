Olay Pozantı-Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre, Suriye’nin kuzeyinde TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı için yola çıkan askeri konvoyun içindeki bir TIR'da yangın çıktı.

Yangın çıkan TIR’ın üzerindeki askeri iş makinesi yangın büyümeden TIR'ın dorrsesinden indirildi.

Olay yerindeki askeri konvoya ait diğer araçlar ile sürücüler yangına müdahale ederken ardından Büyükşehir İtfaiye ekipleri de olay yerine intikal ederek dorsenin lastik bölümünde çıkan yangını söndürdü.