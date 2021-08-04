Muğla İl Tarım Müdürlüğü resmi internet sitesinde Müdür Barış Saylak'ın biyografisi yer alıyor. İşte Barış Saylak ile iligli merak edilip araştırılan detaylar:

Barış Saylak, 1967 yılında Milas'ın Meşelik köyünde doğdu. İlkokulu Meşelik köyünde, ortaokul ve liseyi Milas'ta okudu. 1984 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1989 yılında mezun olan Saylak 1990 tarihinden 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik göreviyle birlikte Başkan Yardımcılığı, Encümen Üyeliği ve Nikâh Memurluğu görevlerinde bulundu.

2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Saylak, 11 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı. Öğretmen Aysel SAYLAK ile evlidir.