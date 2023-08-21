Barış yemeğindeki cinayette çok sayıda gözaltı!

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı olayda 10 gözaltı Diyarbakır'da husumetli iki ailenin barış yemeğinde çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 22 kişi yaralanmıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayla ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı olayda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre dün, kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. REKLAM Çıkan kavgada 18’i silahlı toplam 23 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edildi.