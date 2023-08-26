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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barışma buluşmasında öldüren tokat! - Günün Öne Çıkan Haberleri

        Barışma buluşmasında öldüren tokat!

        İstanbul'da, 19 yaşındaki Abdullah Şakun, barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, tokat atan şahısla birlikte 3 şüpheliyi yakaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:24 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:26
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        Barışma buluşmasında öldüren tokat!
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        İstanbul'da olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Samet Ç. (12) ve Muhammed Sait D. (13) parkta bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga etti.

        TARAFLAR BARIŞMAK İÇİN BULUŞTU

        İHA'da yer alan habere göre bu olay nedeniyle 2 taraf barışmak için bir araya geldi. Taraflardan biri, yaşı büyük olması sebebiyle 19 yaşındaki Abdullah Şakun’u buluşmaya çağırdı.

        KAFASINA SERT BİÇİMDE TOKAT ATILDI

        Orada taraflar arasında çıkan tartışmada Şakun, “sizi tokatlarım” deyince Emircan A. (16), Şakun’a “sen kim oluyorsun” diyerek üstüne yürüdü. Bunun üzerine çıkan kavgada Şakun, Emirhan E. (17), Muhammed Emin D. (15), Emircan A. ve Emirhan Ö. (14) tarafından darp edildi. Darp esnasında Emircan A., Şakun’un kafasına sert bir şekilde tokat attı.

        FENALIK GEÇİRİP BAYILDI

        Şakun aldığı darbe sonucu girdiği alanda fenalık geçirerek bayıldıktan sonra yere yığıldı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, gencin bayıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

        DARBE BEYİNİN SİNİR UCUNA GELDİ

        Abdullah Şakun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

        4 SALDIRGANIN KİMLİĞİ SAPTANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilgisine başvurulan Hüseyin Samet Ç. ve Muhammed Said D. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

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        #istanbul
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