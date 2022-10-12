Barışmak için buluştu! Kurşun yağmuru! 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da olay, 8 Ekim'de Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Emre D., husumetli olduğu arkadaşı Hünkar Deniz G. ile barışmak için buluştu.

ARKADAŞINA PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI DHA'da yer alan habere göre bir süre konuşan iki arkadaş, daha sonra tartışmaya başladı. Belinden tabancasını çıkaran Umut Emre D., arkadaşına peş peşe ateş açtı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaçmaya çalışan Hünkar Deniz G.'ye seken kurşunlardan biri geldi. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.