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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Barışmak için çağırdılar! Pompalıyla kıydılar! - Gaziantep haberleri
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Barışmak için çağırdılar! Pompalıyla kıydılar!

Gaziantep'te, öğle saatlerinde tartıştığı grubun akşam saatlerinde barış teklifini kabul ederek buluşma noktasına giden 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle öldürüldü. Kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı

Son dakika: Barışmak için çağırdılar! Pompalıyla kıydılar! - Gaziantep haberleri
Barışmak için çağırdılar! Pompalıyla kıydılar!
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İHA

Gaziantep'te, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, öğle saatlerinde bir grupla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR

İHA'da yer alan habere göre daha sonra aynı gruptaki kişiler, Mehmet Kartal'ı arayarak barışmak için buluşma çağrısı yaptı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Barışmak için kendisini çağıran şahısların yanına giden Kartal, gruptaki Ö.K. (19) tarafından pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırı sonucu ağır yaralanan talihsiz genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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