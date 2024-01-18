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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bariyere çarpan araçtaki 2 kişi öldü!

        İzmir'deki köprü bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        İzmir'de feci bir kaza meydana geldi. Tire'de yaşanan olayda bir otomobil köprü bariyerine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:44
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        Bariyere çarpan araçtaki 2 kişi öldü!
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        İzmir'in Tire ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Tire'den Bayındır ilçesi yönüne giden otomobil, sabaha karşı Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.

        Otomobilde bulunan Asil Can Duran (35) ile Salih Kaan Özaslan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18) ve Okan Acar (29) yaralandı.

        Yaralılar, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf: iStock

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